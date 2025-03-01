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فنون ومشاهير

" غير مناسب في رمضان".. مشهد نسائي في مسلسل عربي يثير الجدل

Lebanon 24
01-03-2025 | 11:30
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أثار مسلسل "80 باكو"، الذي عرضت الحلقة الأولى منه أمس الجمعة، انقسامات وجدلًا واسعًا بين الجمهور.
 
المسلسل من بطولة هدى المفتي التي تجسد شخصية "بوسي" وهي تعمل في صالون تجميل يُدعى "لولا"، وقد تباينت ردود الأفعال حول المسلسل بعد عرض الحلقة الأولى، ما بين الانتقادات والإشادات.
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وتعرضت هدى المفتي لانتقادات حادة بسبب مشهد من صالون التجميل في مسلسل "80 باكو"، حيث اعتبره البعض غير مناسب، وقد أثار هذا المشهد انتقادات العديد من الجمهور، الذين رأوا أنه يتناول بعض الأمور الشخصية التي تخص السيدات وطرق إزالة الشعر الزائد والتجميل النسائي في صالون التجميل بطريقة لم تكن ملائمة، مما تسبب في موجة من الجدل.

كما انتقد البعض المسلسل بسبب تشابه الشخصية التي تقدمها هدى المفتي مع شخصية "شيماء" التي جسدتها الفنانة سلمى أبوضيف في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض خلال رمضان 2024، حيث اعتبر بعض المتابعين أن هناك تطابقًا في الطابع الشعبي للشخصيتين.

وعلى النقيض تمامًا، أشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمسلسل بعد عرض الحلقة الأولى، حيث أثنوا على أداء هدى المفتي وتقديمها لشخصية "بوسي"، كما لاقت فكرة عرض ما يحدث داخل عالم صالونات التجميل النسائية استحسانًا كبيرًا، إذ رأى البعض أن المسلسل قدم صورة واقعية وجديدة لهذه البيئة بشكل مميز. (المصري اليوم)

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