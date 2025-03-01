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فنون ومشاهير

بتهمة حيازة سلاح.. قرار بحبس مغني مهرجانات مصري

Lebanon 24
01-03-2025 | 14:00
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قضت محكمة قصر النيل، اليوم السبت، بحبس مغني المهرجانات حمو بيكا سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، وذلك على خلفية ضبطه في أحد الأكمنة بالزمالك وبحيازته سلاح أبيض وتم ترحيله لقضاء أحكام أخرى.
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وواصلت النيابة تحقيقاتها في قضية حيازة السلاح الأبيض ليتم تحويله إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

يُذكر أن حمو بيكا قد أفرج عنه قبل أيام بعد قضائه شهرين في السجن على إثر الدعوى التي أقامها ضده الفنان هاني شاكر وقت توليه نقابة الموسيقيين بالغناء بدون تصريح، وحكم عليه فيها بالحبس شهرين، وأنهت الجهات المعنية إجراءات خروجه، بعدما تم ترحيله من سجن برج العرب إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، عقب انتهاء فترة عقوبته. (لها)
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