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فنون ومشاهير

بعد فترة من الغياب.. صورة جديدة تؤكد انفصال ابن إيلي صعب عن خطيبته

Lebanon 24
01-03-2025 | 15:33
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بعد فترة طويلة من الغياب عن الظهور معًا، تزايدت التكهنات حول انفصال ميشال صعب، الابن الأصغر للمصمم اللبناني إيلي صعب، عن خطيبته كاتيا.
 
وأثار غيابها عن الصورة العائلية التي نشرتها والدته، كلودين صعب، شكوك المتابعين، حيث ظهرت العائلة كاملة برفقة الابن الأكبر إيلي إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا مراد.
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غياب كاتيا عن الحفل الفاخر The 1001 Seasons of Elie Saab العام الماضي في السعودية زاد من الشائعات، خاصة أن زوجة إيلي صعب جونيور وخطيبة سيليو صعب، زين قطامي، كانتا حاضرتين.
 
كما لاحظ المتابعون حذف ميشال لجميع صوره مع كاتيا من حساباته على مواقع التواصل، ما اعتبره البعض تأكيدًا على انتهاء علاقتهما. (الخليج 365)
صور تؤكد انفصال ابن إيلي صعب عن خطيبته







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