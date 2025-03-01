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فنون ومشاهير

"حصان صدمه".. ممثل مصري شهير تعرّض لحادث عنيف وهذه تفاصيل حالته الصحية

Lebanon 24
01-03-2025 | 16:00
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أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "العتاولة 2"، أصيب الفنان أحمد السقا في حادث سير نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنان الشهير تعرض لإصابة قوية خلال التصوير، وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، قال مصدر مقرب من أحمد السقا، إن "الفنان كان يصور مشاهد المولد ضمن أحداث المسلسل، واصطدم به حصان بعنف، مما أدى إلى نقله فورا إلى المستشفى".
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