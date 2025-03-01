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فنون ومشاهير

أحمد العوضي يعلن موعد زواجه

Lebanon 24
01-03-2025 | 23:00
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فجر النجم أحمد العوضي مفاجاة في نهاية حلقة برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال، معلنا موعد زواجه.
 
وقال أحمد العوضي ردا على سؤال رامز جلال حول نيته في الزواج والموعد، قال العوضي: "آه بعد رمضان".
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وامتنع أحمد العوضي من الرد على سؤال رامز جلال إن كان مازال يحب ياسمين عبد العزيز أم لا.

وسخر رامز جلال أثناء استقبال أحمد العوضي، في برنامجه "رامز إيلون مصر"، قائلا: "حاكم جزيرة الأمينو نجم وأمين صندوق التستوستيرون، العوضي جاي بتسلا المفروض يجي بمقطورة".

يذكر أن أحمد العوضي كان متزوجا من ياسمين عبد العزيز وأعلنا طلاقهما في كانون الثاني 2024. (في الفن)
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