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فنون ومشاهير

توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته

Lebanon 24
02-03-2025 | 10:29
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قررت محكمة القضاء الإداري في مصر إيقاف الفنان المصري ميدو عادل لمدة أربعة أشهر على خلفية خلاف نشب بينه وبين الفنانة لقاء سويدان أثناء عرض مسرحية سيد درويش على مسرح البالون.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عقب إسدال الستار على العرض مباشرة حيث نشبت مشاجرة حادة بين الطرفين أمام الجمهور انتهت بتبادل الاتهامات بينهما قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي واتهامات متبادلة ما دفع لقاء سويدان إلى اللجوء للشؤون القانونية ومن ثم للقضاء الإداري.
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وكانت الفنانة المصرية لقاء سويدان اتهمت ميدو عادل بالتعدي عليها لفظيًا أمام الجمهور مما دفعها إلى صفعه على المسرح وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في الواقعة حيث أحيلت القضية إلى النيابة الإدارية ثم إلى محكمة القضاء الإداري. (روسيا اليوم)
 
 
 
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