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فنون ومشاهير

في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع

Lebanon 24
02-03-2025 | 14:43
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فاجأت ليا، الابنة الصغرى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الجمهور والمتابعين في احدث ظهور لها، حيث اطلت برفقتها في فيديو كليب احدى الإعلانات الدعائية لشركة مصرية، حيث لفتت ليا الأنظار بنعومتها وجمالها.
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وفي التفاصيل، ظهرت ليا في الكليب بمشهد صغير حيث خطفت قلوب المتابعين الذين اشادوا بجمالها ونعومتها واكدوا انها نسخة مصغرة عن والدتها نانسي عجرم، بينما ظهرت نانسي في المشهد وهي تضحك لابنتها بكل حب وعاطفة وحنان.
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