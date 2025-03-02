"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)

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وقع النجم المصري أحمد فهمي ضحية لمقلب برنامج "رامز إيلون مصر"، المذاع عبر قناة MBC مصر خلال شهر رمضان، حيث تمكن رامز جلال من إجباره على ترديد إقرار خلال فقرة السرير الدوار.وقال فهمي بعد تعرضه للصعقات المتتالية وهو مربوط في السرير الدوار: "أتعهد بعدم التعرض لرامز جلال، وأوافق على أي حاجة تحصل في الحلقة".وردا على سؤال رامز حول زيجته الأخيرة، من دون أن يذكر اسم طليقته هنا الزاهد، قال فهمي: "أنا اللي طلبت الطلاق ومش هتجوز تاني".وردا على تصريحه، علقت هنا الزاهد قائلة: "من لا أخلاق له لا قيمة له"، وذلك في رد غير مباشر على طليقها.