خسرت مبلغاً ضخماً.. سيدة تغلق الهاتف بوجه محمد رمضان وهذا ما فعله (فيديو)

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فقدت سيدة مصرية فرصة ثمينة للفوز بجائزة مالية قيمتها 200 ألف جنيه مصري، وأغلقت الهاتف في وجه الفنان المصري محمد رمضان.تلك الواقعة التي حدثت في برنامج "مدفع رمضان"، الذي يقدمه الفنان المصري محمد رمضان، ويعتمد في جزء منه على منح الجوائز المالية للمصريين في الشوارع.كما يعتمد في جزء آخر على اختيار بعض الأرقام الهاتفية بشكل عشوائي، ومنح أصحابها جوائز مالية ضخمة، وهو ما يعتمد على الحظ والصدفة فقط.حيث يتم اختيار الأرقام بشكل عشوائي، وبعدها يتم إجراء اتصال هاتفي بأصحاب هذه الأرقام لإبلاغهم بحصولهم على الجائزة المالية الضخمة.لكن ما حدث في حلقة أمس الأحد كان غريبا للغاية، حينما اتصل رمضان برقم الهاتف الذي وقع عليه الاختيار، وأجابت صاحبة الهاتف، لكنها لم تتفاعل مع الفنان محمد رمضان، الذي حاول الترحيب بها ولم يكشف عن هويته.فما كان من السيدة المصرية إلا الإجابة قائلة "الرقم غلط يا أستاذ"، وحينما حاول رمضان إبلاغها بتفاصيل الأمر، أغلقت السيدة الهاتف في وجهه دون أن تذكر أي كلمة.ليطالب محمد رمضان فريق البرنامج بإعادة الاتصال بالسيدة، لكنه أخبر الجمهور أن صاحبة الهاتف ترفض الرد على الاتصالات الهاتفية، وهو ما دفعه إلى تغيير الرقم الفائز، وتفقد السيدة المصرية فرصتها في الفوز.(العربية)