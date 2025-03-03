"استغفر الله العظيم".. فيفي عبده تنفعل على مذيع وتُهدده بالضرب (فيديو)





وقالت فيفي: "استغفر الله العظيم يارب، يا عم إنت جايبني تقر عليا! إنت مالك ومالي، إنت عاوز إيه دلوقتي من البنك"، وعندما حاول العسيري استفزازها قائلا: "تشتري بنك؟"، أجابته: "لما شوفت الوش الحلو الصبوح دا، هطلع من عندك اشتري بنك، خلاص يا عم خلصنا، دا إنت وش فقر بصحيح".

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تابعت: "عندي كتير جدا في البنك، عندي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الله أكبر". فاجأت الفنانة المصرية فيف عبده الجمهور بردة فعل عنيفة فور سؤالها من مقدم برنامج عن حسابها في المصرف، وذلك عقب وقوعها ضحية برنامج المقالب "برود كاست مع حسين العسيري".وقالت فيفي: "استغفر الله العظيم يارب، يا عم إنت جايبني تقر عليا! إنت مالك ومالي، إنت عاوز إيه دلوقتي من البنك"، وعندما حاول العسيري استفزازها قائلا: "تشتري بنك؟"، أجابته: "لما شوفت الوش الحلو الصبوح دا، هطلع من عندك اشتري بنك، خلاص يا عم خلصنا، دا إنت وش فقر بصحيح".تابعت: "عندي كتير جدا في البنك، عندي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الله أكبر".

وبلغ التوتر ذروته عندما طلب منها عسيري اختيار الحيوان الذي تفضل أن تكونه، وخيّرها بين نوعين من الحمير، ما دفعها للانفجار غضبًا قائلة: "في حد يسأل سؤال زي ده؟"، وهددته بإلقاء الطاولة عليه.



وحين واصل عسيري استفزازها بسؤال: "أنت مش قبضتي؟"، حاولت مغادرة البرنامج وأمسكته من ملابسه بغضب قائلة: "أنا مجنونة".



في النهاية، اضطر عسيري للكشف عن أن الموقف بأكمله كان مجرد مقلب، وأن فكرة البرنامج تعتمد على استفزاز الضيف بشكل مقصود. ومع انكشاف الخدعة، هدأت فيفي عبده تدريجيًا، قبل أن تتحول الأجواء إلى مزاح وضحك بينهما.









