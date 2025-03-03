هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!

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وعلّق عدد كبير من النشطاء على تطبيق تيك توك على هذا الأمر، بعد ظهور البطلة الحقيقية للقصة، وهي سيدة لبنانية تدعى غريتا الزغبي، والتي سبق أن شاركت قصتها في البحث عن والديها البيولوجيين، بعدما اكتشفت أن من تكفلوا بتربيتها واحتضانها ليسوا هم عائلتها بالدم. وتحدثت السيدة عن العمل وأبدت انزعاجها من اقتباس قصة حياتها وتحويلها الى مسلسل دون سؤالها او موافقتها.



بدورها، لم تتجاهل الكاتبة الضجة الحاصلة بل حرصت على مشاركة التعليقات الايجابية التي تصلها عن العمل والتي تظهر حماس الجمهور للأحداث، وتأكيدهم على ثقتهم الكبيرة بكتاباتها وأفكارها، مشددين على أنها البداية فقط ومن غير المنطقي إصدار الأحكام المسبقة قبل عرض كامل الأحداث. تسبب مسلسل "بالدم" بعد عرض الحلقة الأولى منه ضمن السباق الرمضاني بضجة كبيرة وجدل واسع، حيث اتهم العديد من المشاهدين الكاتبة نادين جابر بسرقة فكرة العمل من قصة حقيقة لفتاة عرضت قضيتها على الإعلام في وقت سابق، وذلك دون إذن منها أو التنويه بما حدث لها.وعلّق عدد كبير من النشطاء على تطبيق تيك توك على هذا الأمر، بعد ظهور البطلة الحقيقية للقصة، وهي سيدة لبنانية تدعى غريتا الزغبي، والتي سبق أن شاركت قصتها في البحث عن والديها البيولوجيين، بعدما اكتشفت أن من تكفلوا بتربيتها واحتضانها ليسوا هم عائلتها بالدم. وتحدثت السيدة عن العمل وأبدت انزعاجها من اقتباس قصة حياتها وتحويلها الى مسلسل دون سؤالها او موافقتها.بدورها، لم تتجاهل الكاتبة الضجة الحاصلة بل حرصت على مشاركة التعليقات الايجابية التي تصلها عن العمل والتي تظهر حماس الجمهور للأحداث، وتأكيدهم على ثقتهم الكبيرة بكتاباتها وأفكارها، مشددين على أنها البداية فقط ومن غير المنطقي إصدار الأحكام المسبقة قبل عرض كامل الأحداث.

وعبّر الناشطون عن اعجابهم بالعمل وبالأبطال والشخصيات، ولكنهم امتعضوا من فكرة سرقة قصة حياة السيدة اللبنانية، متهمين الكاتبة باستغلال القضية وإضافة بعض الأحداث والقصص كي تبقى بعيدة عن المساءلة القانونية. في المقابل دافع الكثير من الأشخاص عن العمل واعتبروا أن المسلسلات تسلط الضوء على مشاكل في المجتمع وتنقل قصصاً واقعية عن المجتمع بسرد فني، وهذا امر طبيعي، مدافعين عن نادين على اعتبار أنها قد تكون تأثرت بقصة السيدة وقررت تحويلها لعمل فني ليكون رسالة للكثير من الأشخاص.



وتقوم فكرة مسلسل"بالدم" على تلقي المحامية (غالية سعد)، التي جسدت شخصيتها الممثلة ماغي بو غصن، اتصالًا من المدرسة يفيد بنقل ابنتها (هيا) إلى المستشفى وهي في حالة غيبوبة، ليتضح أنها مصابة بمرض التلاسيميا، وبإجراء الفحوص الطبية التي شملت الوالدين والجدود، تكتشف أن والديها ليسا هما فعلا من أنجباها، لتبدأ رحلة البحث عن عائلتها. (لها)





