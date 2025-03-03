بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)

نشر الممثل السوري أويس مخللاتي منشورا عبر حسابه على تطبيق انستغرام.



وعلّق أويس من خلاله على ما يحصل في جرمانا، وقال: "جرمانا نحنا معاكي للموت".

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وشهدت مدينة جرمانا الواقعة قرب دمشق سلسلة من التوترات والاشتباكات العنيفة التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت.



وكان مخللاتي أثار الجدل مؤخرا بعد مهاجمته رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وهو يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.



ويُشارك مخللاتي حاليا في مسلسل "تحت الأرض" من بطولة النجم ماكسيم خليل بشخصية "صبيح" وذلك بعد غياب 5 سنوات عن المنافسة الرمضانية.







