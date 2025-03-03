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فنون ومشاهير

من بطولة ممثل لبناني شهير.. توقف مسلسل رمضاني بسبب مشاجرة في التصوير!

Lebanon 24
03-03-2025 | 03:27
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ألغى صنّاع مسلسل "الأميرة" للفنانة المصرية ياسمين صبري، والذي يُعرض في موسم رمضان 2025، التصوير في أحد الكمباوندات وذلك بعد نشوب مشاجرة عنيفة بين أفراد إنتاج المسلسل وأفراد أمن الكمباوند الذي كان يتم فيه تصوير بعض مشاهد المسلسل.
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واستمرت المشاجرة بين أفراد أمن الكمباوند ورجال إنتاج مسلسل ياسمين صبري لفترة طويلة، وتطلب الأمر إلغاء تصوير مشاهد العمل.

وتلعب ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى الى تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل، وهو مكوّن من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كلٌ من: نيكولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، وهاجر عفيفي.(لها)



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