Advertisement

فنون ومشاهير

بتهمة النصب والاحتيال.. توقيف فنان عربي! (صورة)

Lebanon 24
03-03-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1328241-638765993207608992.jpg
Doc-P-1328241-638765993207608992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، إيقاف أحد أعضائها عن العمل الفني بشكل مؤقت بتهمة النصب والإحتيال على زملائه.

وأصدرت النقابة بياناً اكدت فيه انها قررت إيقاف الفنان مسار الحجامي عن العمل الفني بكل أشكاله لمدة ستة أشهر، وعدم تجديد عضويته لعام 2025.
Advertisement

وأوضحت أن الفنان البالغ من العمر 36 عاما، أساء بشكل متعمد إلى المهنة، وبعد"ثبوت تهم بالاساءة المتعمدة الى المهنة واستخدام وسائل لا تخلو من النصب والاحتيال على بعض الفنانين"، أصدرت هذا القرار.
 
 
 
 
وأكدت في البيان أن قرارها صدر بعد تكرار الشكوى من الفنان رغم التنبيه والتوجيه المستمر له من قبل النقابة.

يذكر أن مسار الحجامي يقدم حالياً برنامجاً تلفزيونياً عراقياً ويستهدف توعية الجمهور في عدة قضايا اجتماعية، بينها البضائع الغذائية منتهية الصلاحية في المتاجر.

ويحمل الحجامي تصنيف "فنون مسرحية" بعضويته في نقابة الفنانين، لكنه عمل في مسلسل "ريجيسير" إلى جانب تقديمه برنامج "ظواهر" التمثيلي. (لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:50 | 2025-03-03
07:43 | 2025-03-03
06:30 | 2025-03-03
03:48 | 2025-03-03
03:27 | 2025-03-03
03:08 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24