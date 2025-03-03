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فنون ومشاهير
بتهمة النصب والاحتيال.. توقيف فنان عربي! (صورة)
Lebanon 24
03-03-2025
|
04:45
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أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، إيقاف أحد أعضائها عن العمل الفني بشكل مؤقت بتهمة النصب والإحتيال على زملائه.
وأصدرت النقابة بياناً اكدت فيه انها قررت إيقاف الفنان مسار الحجامي عن العمل الفني بكل أشكاله لمدة ستة أشهر، وعدم تجديد عضويته لعام 2025.
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وأوضحت أن الفنان البالغ من العمر 36 عاما، أساء بشكل متعمد إلى المهنة، وبعد"ثبوت تهم بالاساءة المتعمدة الى المهنة واستخدام وسائل لا تخلو من النصب والاحتيال على بعض الفنانين"، أصدرت هذا القرار.
وأكدت في البيان أن قرارها صدر بعد تكرار الشكوى من الفنان رغم التنبيه والتوجيه المستمر له من قبل النقابة.
يذكر أن مسار الحجامي يقدم حالياً برنامجاً تلفزيونياً عراقياً ويستهدف توعية الجمهور في عدة قضايا اجتماعية، بينها البضائع الغذائية منتهية الصلاحية في المتاجر.
ويحمل الحجامي تصنيف "فنون مسرحية" بعضويته في نقابة الفنانين، لكنه عمل في مسلسل "ريجيسير" إلى جانب تقديمه برنامج "ظواهر" التمثيلي. (لها)
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