بعد تعرضه لوعكة صحية.. أول صورة لـ محمد حماقي داخل المستشفى

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تعرض الفنان المصري محمد حماقي لوعكة صحية مفاجئة اليوم، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وظهر محمد حماقي، على سرير أحد المستشفيات، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.