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فنون ومشاهير

بعد تعرضه لوعكة صحية.. أول صورة لـ محمد حماقي داخل المستشفى

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:20
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تعرض الفنان المصري محمد حماقي لوعكة صحية مفاجئة اليوم، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وظهر محمد حماقي، على سرير أحد المستشفيات، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.
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محمد حماقي في المستشغي
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