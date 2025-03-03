15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرضه لوعكة صحية.. أول صورة لـ محمد حماقي داخل المستشفى
Lebanon 24
03-03-2025
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض الفنان المصري محمد حماقي لوعكة صحية مفاجئة اليوم، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وظهر محمد حماقي، على سرير أحد المستشفيات، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أن تعرضت لإصابة "خطيرة" في يدها بسبب برنامجه.. هل تصالحت هذه الفنانة مع رامز جلال؟
Lebanon 24
بعد أن تعرضت لإصابة "خطيرة" في يدها بسبب برنامجه.. هل تصالحت هذه الفنانة مع رامز جلال؟
04/03/2025 00:29:13
04/03/2025 00:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لإصابة في الساق.. تفاصيل عن حالة الفنانة الصحية
Lebanon 24
بعد تعرضها لإصابة في الساق.. تفاصيل عن حالة الفنانة الصحية
04/03/2025 00:29:13
04/03/2025 00:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاتيكان: البابا فرنسيس تعرض لمشكلات جديدة في التنفس
Lebanon 24
الفاتيكان: البابا فرنسيس تعرض لمشكلات جديدة في التنفس
04/03/2025 00:29:13
04/03/2025 00:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يواجه طريف.. ويستعرض الشارع الدرزي
Lebanon 24
جنبلاط يواجه طريف.. ويستعرض الشارع الدرزي
04/03/2025 00:29:13
04/03/2025 00:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرض
الفنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
06:53 | 2025-03-03
03/03/2025 06:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:12 | 2025-03-03
بعد المشهد الجريء وظهور زميلته بشكل غير لائق.. ممثل يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
10:38 | 2025-03-03
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
08:50 | 2025-03-03
مشهد أثار القلق.. دانييلا رحمة تسقط أرضًا!
07:43 | 2025-03-03
ملحن لبنانيّ عن علاقته بوائل كفوري: "أنا يلي بقلي مرحبا بقلو مرحبتين"
06:30 | 2025-03-03
إعلامية الـ"ال بي سي" عن إبنها: "شوفوا شو عمل بأول زيارة" (فيديو)
04:45 | 2025-03-03
بتهمة النصب والاحتيال.. توقيف فنان عربي! (صورة)
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
04/03/2025 00:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
04/03/2025 00:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
04/03/2025 00:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24