18
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تصريحاتها عن الأسد التي أحدثت ضجة.. سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات
Lebanon 24
03-03-2025
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرجت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن صمتها وردت على الانتقادات التي طالتها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في احدث لقاء اعلامي لها مع الإعلامي اللبناني محمد قيس عبر "المشهد".
وقالت فواخرجي انها ليست نادمة على تصريحاتها السابقة انما حصل لغط في فهم ما قصدته، مشيرة إلى ان نكل وجع سوري هو وجعها.
Advertisement
واكدت سلاف طلبها بمحاسبة وتجريم كل من سفك دماء السوريين من كافة الاطرف.
وكانت فواخرجي أثارت الجدل بتصريحاتها بشأن النظام السوري السابق وعلاقاتها بالرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
Lebanon 24
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
10:38 | 2025-03-03
03/03/2025 10:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
06:53 | 2025-03-03
03/03/2025 06:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. فنانة شهيرة تستعرض زينة رمضان (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. فنانة شهيرة تستعرض زينة رمضان (صور)
04:40 | 2025-03-03
03/03/2025 04:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "سعر صرف الليرة".. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
Lebanon 24
عن "سعر صرف الليرة".. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
14:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:39 | 2025-03-04
أصيبت بجلطة مُفاجئة.. فنانة شهيرة تكشف ما حصل معها بعد وفاة والدها (فيديو)
01:06 | 2025-03-04
"تبهدلت وسمعني حكي رخيص".. فنانة لبنانية تبكي بحرقة شاهدوا ماذا حصل معها على الطريق (صور)
23:00 | 2025-03-03
محمد إمام يوجّه رسالة لأبطال "العتاولة"
15:12 | 2025-03-03
بعد المشهد الجريء وظهور زميلته بشكل غير لائق.. ممثل يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
11:20 | 2025-03-03
بعد تعرضه لوعكة صحية.. أول صورة لـ محمد حماقي داخل المستشفى
10:38 | 2025-03-03
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
04/03/2025 10:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
04/03/2025 10:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
04/03/2025 10:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24