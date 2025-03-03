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فنون ومشاهير

بعد تصريحاتها عن الأسد التي أحدثت ضجة.. سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات

Lebanon 24
03-03-2025 | 23:53
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خرجت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن صمتها وردت على الانتقادات التي طالتها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في احدث لقاء اعلامي لها مع الإعلامي اللبناني محمد قيس عبر "المشهد".

وقالت فواخرجي انها ليست نادمة على تصريحاتها السابقة انما حصل لغط في فهم ما قصدته، مشيرة إلى ان نكل وجع سوري هو وجعها.
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واكدت سلاف طلبها بمحاسبة وتجريم كل من سفك دماء السوريين من كافة الاطرف.

وكانت فواخرجي أثارت الجدل بتصريحاتها بشأن النظام السوري السابق وعلاقاتها بالرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر.





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