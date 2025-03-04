بعد تعليقه على اشتباكات جرمانا.. ممثل سوري شهير يطل مع زوجته الأجنبية من أبوظبي (صورة)

نشر الممثل السوري اويس مخللاتي صورة برفقة زوجته عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطل أويس في الصورة من أمام بيت العائلة الإبراهيمية وهو مجمع متعدد الأديان يقع في جزيرة السعديات أبو ظبي، ويضم كنيس، مسجد وكنيسة.

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و كان أويس علّق مؤخرا على ما حصل من إشكالات في جرمانا، وقال: "جرمانا نحنا معاكي للموت".

وشهدت مدينة جرمانا الواقعة قرب دمشق سلسلة من التوترات والاشتباكات العنيفة التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت.



وكان مخللاتي أثار الجدل مؤخرا بعد مهاجمته رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وهو يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.



ويُشارك مخللاتي حاليا في مسلسل "تحت الأرض" من بطولة النجم ماكسيم خليل بشخصية "صبيح" وذلك بعد غياب 5 سنوات عن المنافسة الرمضانية.







