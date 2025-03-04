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فنون ومشاهير
اعترف بإصابته بالإكتئاب وبتناول حبوب مهدئة.. نجم مصري يفجّر مفاجأة عن زواجه مجدّداً (فيديو)
Lebanon 24
04-03-2025
|
04:54
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كشف الفنان المصري محيي إسماعيل عن مفاجأة كبيرة بعد وفاة زوجته إذ قال: "مررت بفترة اكتئاب بعد وفاة زوجتي منذ ست سنوات، كنت أحبها كثيراً وحزنت لرحيلها".
وأضاف خلال لقائه في برنامج "سابع سما" الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار": "لما مراتي توفيت جالي اكتئاب، بعدها سافرت كندا قعدت ثلاثة شهور وبقيت كويس ورجعت، هناك جلست مع مثقفين وعلماء وكنت أذهب للمسرح والسينما لكي أخرج من حالة الاكتئاب".
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وتابع: "أي واحد في العالم لو قعد لوحده فترة طويلة سيصاب بالجنون، أنا أخدت حبوب مهدئة لفترة بعد وفاة زوجتي"، مؤكداً: "أنا حالياً متجوز، ومراتي مصرية وبقى لي 4 سنين متجوزها، واللي يجمعنا مسألة رحمة وارتباط لكن مفيش خلاف، هي قاعدة في بيتها لأنها تعبانة شوية وأنا قاعد في بيتي، ومش منفصلين، أبناؤها مش مني بيراعوها وبيهتموا بيها لأنها بحاجة الى رعاية طبية".
وأضاف: "عادل إمام عنده كاريزما وإلا ما كانش عمل الجماهيرية الكبيرة دي، لكنه مش جان، المدلول الحقيقي للجان هو حسين صدقي وكمال الشناوي، والمقاييس ما بقيتش زي الأول وطلعت حاجات جديدة كسرت القواعد".
واختتم محيي إسماعيل بالقول: "عبد الحليم حافظ ما كانش حلو، لكن صوته والكاريزما والجاذبية بتاعته هي اللي صنعت جماهيريته وشعبيته وحب الناس له".
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