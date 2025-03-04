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فنون ومشاهير

اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2025 | 05:08
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ضمن سباق الدراما الرمضانية، تصدر مشهد كشف الخيانة من مسلسل "في لحظة" التريند ، حيث أدت الفنانة نجلاء بدر دور "آسيا" التي تكتشف خيانة زوجها وتقرر الانتقام منه وفضحه هو وعشيقته أمام الجميع.

المشهد أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما اكتشفت "آسيا" وجود زوجها مع سيدة متزوجة في غرفة بأحد الفنادق، لتقتحم الغرفة وتفتح بثًا مباشرًا لفضحهما، قبل أن يأتي زوج العشيقة لينتقم منهما.
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من جانبها، عبّرت بطلة العمل بتول حداد عن سعادتها بتصدر أولى حلقات المسلسل الترند، حيث تجسد شخصية "سارة"، موظفة تسويق في شركة "سيف الزيني" التي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي.

وأشارت إلى أن الدور مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، حيث تتميز شخصيتها بالشرّ وطموحها في تحقيق المال.

المسلسل من بطولة ، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، بتول حداد، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد. وقد تم تغيير اسم المسلسل من "تليجراف" إلى "في لحظة"، وهو مسلسل درامي رومانسي.(إرم)

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