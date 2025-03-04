Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب كلمات أغنيته... الحكم بسجن فنان شهير 4 سنوات (صورة)

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1329006-638767159935028435.jpg
Doc-P-1329006-638767159935028435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما حققت أغنيته التي حملت عنوان "انتحر عادي" مئات آلاف المشاهدات على يوتيوب، فوجئ محبو فنان الراي الشهير في الجزائر الحبيب هيمون، بالحكم عليه بالسجن 4 سنوات.

وأثار هذا الحكم فضلا عن كلمات أغنيته الجدل في البلاد، حول مضمون أغاني الراي، والحدود التي يجب فرضها على مؤدي هذا النوع.
Advertisement

ورأى العديد من الجزائريين أن فرض قيود على كلمات من وحيِ إبداع كاتبها غير مقبول.

بينما اعتبر آخرون أن بعض أغاني الراي تخطت كل الخطوط الحمراء. (العربية)
 
 
مغني راب (تعبيرية من آيستوك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:38 | 2025-03-04
14:26 | 2025-03-04
13:55 | 2025-03-04
11:46 | 2025-03-04
09:36 | 2025-03-04
07:58 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24