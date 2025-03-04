بسبب كلمات أغنيته... الحكم بسجن فنان شهير 4 سنوات (صورة)

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بعدما حققت أغنيته التي حملت عنوان "انتحر عادي" مئات آلاف المشاهدات على يوتيوب، فوجئ محبو فنان الراي الشهير في الجزائر الحبيب هيمون، بالحكم عليه بالسجن 4 سنوات.وأثار هذا الحكم فضلا عن كلمات أغنيته الجدل في البلاد، حول مضمون أغاني الراي، والحدود التي يجب فرضها على مؤدي هذا النوع.ورأى العديد من الجزائريين أن فرض قيود على كلمات من وحيِ إبداع كاتبها غير مقبول.بينما اعتبر آخرون أن بعض أغاني الراي تخطت كل الخطوط الحمراء. (العربية)