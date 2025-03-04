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فنون ومشاهير

نيللي كريم تتحدث عن كواليس عملها مع روبي وكندة علوش

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:00
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كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس تعاونها مع النجمتين روبي وكندة علوش في مسلسل "إخواتي" الذي يُعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني الحالي، وتحدثت عن تجربة البطولة الجماعية بعد سنوات عدة من تولّيها البطولة المطلقة في أعمالها الفنية.
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وقالت نيللي في تصريحات صحافية: "أقدّم البطولة المطلقة وأعمال الـ30 حلقة منذ سنوات، لكن هذا العام مكنتش عايزة أشتغل كنت عايزة أريح السنة دي، لكني رأيت أن مسلسل "إخواتي" نفس بالنسبة لي في رمضان، خصوصاً إن المسلسل من 15 حلقة وقصته مختلفة لم أقدمها من قبل".

أما بالنسبة الى البطولة الجماعية مع روبي وكندة علوش، فقالت نيللي كريم: "إحنا كنا إخوات فعلاً في اللوكيشن، بحب روبي واشتغلنا سوا من قبل في "سجن النسا"، ورغم إننا لم نجتمع في مشهد واحد بالمسلسل، إلا أن هناك علاقة قوية تربطنا، وكندة صديقتي في الأساس، وبوعد الجمهور بعمل مختلف ومفاجأة في أحداث كل حلقة".

وتابعت: "المسلسل كامل متكامل كل الشخصيات مهمة، والأدوار واضحة ومرسومة على الشاشة، كل شخص في العمل بذل مجهود جبار، المخرج محمد شاكر خضير لديه أعمال عظيمة وهو مخرج مميز، بيحب الممثل وبيهتم بالتفصيل، لذلك تحمست للمشاركة في العمل، هذا بجانب القصة والحدوتة التي يحتوي عليها المسلسل، فأنا فنانة أحرص على تقديم أعمال مختلفة للجمهور، وشخصية "سهى" في المسلسل لم أقدمها من قبل، وكل حلقة فيها حياة ومفاجآت". (لها)
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