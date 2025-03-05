بعد الهجوم على مسلسل "بالدم" واتهامه بسرقة فكرته.. كاتبة لبنانية شهيرة تكشف الحقيقة

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تسبب مسلسل "بالدم" بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما وُجهت اتهامات له بسرقة فكرته من أحداث حقيقية لشخصية تُدعى "غريتا الزغبي" التي اكتشفت بعد 40 عامًا أن من ربوها ليسوا والديها البيولوجييْن.كما اتُهم صناع المسلسل باقتباس بعض شخصيات العمل من عمليْن سابقيْن للكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان.وعلى الرغم من عرض 5 حلقات فقط منه، لا تزال الأزمة قائمة بشأن العمل الدرامي المحلي الوحيد، الذي تتنفس به الدراما اللبنانية الصعداء، في موسم دراما رمضان الجاري.وفي حديث لـ"إرم نيوز" مع الكاتبة كلوديا مرشليان، قالت إن لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة للمسلسل فيما يخص قصة "غريتا الزغبي"، مؤكدة على أن ما يخصها وتم تداوله على أنه اقتباس من شخصيات تمثيلية ظهرت في أعمالها الدرامية السابقة، أمر غير صحيح، ووصفته بالمبالغ فيه، وفق تعبيرها.وأضافت كلوديا: "ليس هناك ما يثبت أن بعض الشخصيات الواردة في أحداث مسلسل بالدم، مقتبسة من أعمال سابقة لي، وبدوري أنفي ما تم تداوله في هذا الصدد، الكتابة بحر ملئ بتوارد الأفكار، وانطلاقاً من ذلك، لا يصح أن نوجه الاتهام بالاقتباس أو بالسرقة".في السياق ذاته، استنكرت كلوديا الهجوم على مسلسل "بالدم"، على اعتبار أنه العمل الدرامي اللبناني الوحيد، المشاركة في موسم دراما رمضان الجاري. وشددت على ضرورة دعم العمل، والتريث لحين انتهاء عرض جميع حلقات المسلسل، من أجل التقييم والحكم المنطقي عليه، دون توجيه الاتهامات غير المستندة على حقائق ورؤى نقدية، على حد قولها.(إرم)