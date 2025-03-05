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فنون ومشاهير

بعد زواجها للمرة الثالثة.. صورة تؤكد ارتباط نسرين طافش بطليق ابنة أصالة!

Lebanon 24
05-03-2025 | 01:53
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قام رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، صاحب سلسلة محال المجوهرات الشهيرة "جوهر للمجوهرات"، بإثارة شائعات زواجه بالفنانة السورية نسرين طافش بعد نشره صورة عبر "الستوري" على حسابه في "إنستغرام".

الصورة التي أظهرت تحضير طبق "شيخ المحشي باللبن" وجاءت مع تعليق باللغة الإنكليزية "الشيف نسرين طافش"، تسببت بتداول واسع بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها قد تكون إشارة جديدة تؤكد الأنباء المنتشرة حول زواجهما.
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يُذكر أن جوهر هو طليق شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، وكان زوجها الأول قبل أن تنفصل عنه، وتتزوج برجل الأعمال أحمد هلال.

أما نسرين طافش، فقد أعلنت في وقت سابق زواجها للمرة الثالثة بعيداً عن الأضواء، خلال مشاركتها في مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards في الرياض في يناير الماضي.(فوشيا)


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