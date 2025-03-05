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فنون ومشاهير
بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة.. توجيه كتاب إلى الشرع هذا مضمونه
Lebanon 24
05-03-2025
|
02:44
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كشفت المقابلة الأخيرة للنجمة السورية سلاف فواخرجي مع الإعلامي اللبناني محمد قيس عن أمور كثيرة كانت تخفيها.
وعُلم أنه بعد المقابلة اتخذ عدد من الناشطين السوريين قراراً بتوجيه كتاب الى الرئاسة السورية بضرورة عدم السماح لفواخرجي بالمشاركة في أعمال فنية، وقال البعض إن على الدولة السورية منعها من دخول بلدها لأنها لا تزال تناصر النظام السابق.
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سلاف فواخرجي كانت شاركت في عمل واحد يُعرض في رمضان الحالي وهو "ليالي روكسي" للمخرج محمد عبد العزيزوالذي انخفضت حلقاته بسبب أزمة الإنتاج وأعاد عبد العزيز توليف القصة لتظهر اليوم كما هي .
في السياق، عُلم أن سلاف فواخرجي موجودة حالياً في دبي؛ وهي من تقرر إن كانت ستعود الى سوريا أم لا ولها وجهة ثانية أو مكان إقامة هو في القاهرة المرحب بها دائماً.(نواعم)
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