عرف بأدوار الشر.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لوعكة صحية

بعد معاناة مع المرض، توفي الفنان الأردني، إبراهيم أبو الخير، عن عمر 75 عاما، تاركا خلفه مسيرة كبيرة في العمل التلفزيوني والمسرحي ممثلا ومنتجا.



ونعى عدد من الفنانين الأردنيين، زميلهم أبو الخير، بعبارات مؤثرة، وأشارت لتاريخه الفني الحافل بالأعمال المتنوعة.

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وعانى أبو الخير من وعكة صحية بينها فشل كلوي دخل بسببه المستشفى أكثر من مرة منذ كانون الأول الماضي، قبل أن يفارق الحياة.



والراحل من مواليد القدس عام 1950، وقد استقرت عائلته في العاصمة الأردنية عمان بعد العام1967.



وعلى الصعيد الشخصي، للفنان أبو الخير، ثلاثة أبناء، هم سيف وعارف وصهيب، وابنة وحيدة هي آية.



وخلال مسيرته الفنية الطويلة، عمل أبوالخير ممثلا في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، بجانب تأسيسه شركة إنتاج قدمت العديد من الأعمال.



أسس في بداية شبابه فرقة مسرح النجوم، والتي قدمت أعمالها في مسرح المدارس والسينمات الموجودة آنذاك، ومن ثم انتقل للعمل في الإذاعة والتلفزيون.



وقدم خلال مسيرته الطويلة أعمالا كثيرة، جسد فيها شخصيات شريرة، وبينها مسلسلات "عيون عليا، الطريق الوعر، الحجاج، أم الكروم، عرس الصقر، الدفينة والطواحين.(إرم)



