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فنون ومشاهير

أطلت برفقة رونالدو بالحجاب.. جورجينا رودريغيز تُحدث ضجة والجمهور غاضب! (صور)

Lebanon 24
05-03-2025 | 04:26
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تم تداول صورة مركبة على مواقع التواصل الإجتماعي لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالبي كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي الحجاب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتظهر جورجينا بالصورة المفبركة والمصممة عبر الذكاء الاصطناعي وهي تجلس بالقرب من رونالدو بالحجاب وبملابس محتشمة أمام مائدة طعام توحي بالأجواء الرمضانية، بينما ظهر رونالدو بجلباب عربي تقليدي.
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وظهر الثنائي في صورة أخرى باللباس الأبيض من داخل مكة المكرمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي اعترض على هذه الصور.
 
 
 
إلى ذلك تعاونت عارضة الأزياء الأرجنتينية مع فرقة الرقص اللبنانية "مياس" في حملة جديدة مع شركة تطوير عقاري وروجت لمشروع "سعادة" الخاص بمصر.(لها)

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