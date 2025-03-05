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فنون ومشاهير
من داخل المستشفى.. فنانة تُثير قلق جمهورها بمنشورها (صور)
Lebanon 24
05-03-2025
|
12:30
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أثارت الفنانة ملك قورة قلق جمهورها ومحبيها في الساعات الأخيرة بعد نشرها صورة لها من داخل المستشفى عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام.
تفاعل المتابعون مع الصورة وبدأوا في التساؤل عن تفاصيل مرضها وتطور حالتها الصحية، خصوصًا أنها اكتفت بصورة ليدها وهي تتلقى المحاليل الطبية.
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وبعد مرور عدة ساعات، أعادت ملك قورة نشر صورة أخرى لها مع صديقتها أثناء زيارتها لها في المستشفى.
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