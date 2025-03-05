من داخل المستشفى.. فنانة تُثير قلق جمهورها بمنشورها (صور)

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تفاعل المتابعون مع الصورة وبدأوا في التساؤل عن تفاصيل مرضها وتطور حالتها الصحية، خصوصًا أنها اكتفت بصورة ليدها وهي تتلقى المحاليل الطبية.وبعد مرور عدة ساعات، أعادت ملك قورة نشر صورة أخرى لها مع صديقتها أثناء زيارتها لها في المستشفى.