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فنون ومشاهير
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
06-03-2025
|
00:53
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تسبب النجم السوري تيم حسن بجدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مفردات استخدمها في الشخصية التي يؤديها في بطولة مسلسل "تحت سابع أرض" من كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.
وتخطّى "المقدّم موسى" في قاموسه الكلمات والعبارات الموزونة والمشتقة من الشتائم، لقولها بشيء من التلميح والتصريح معاً، والتي ظهرت سباباً واضحاً وإن لم يكن حَرفياً.
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ووصل الأمر بالشخصية إلى استخدام عبارات "إسلامية" لشخصيات تاريخية مهمة في سياقات مختلفة تماماً، على غرار قول تيم بلسان موسى في مشهد ضربه أحد الأشخاص: "ردّها عليّ إن استطعت"، وهي الجملة التاريخية التي قالها الحمزة بن عبد المطلب عم الرسول محمد لأبي جهل بعد أن ضربه.
وأثار هذا المشهد انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استذكر معلّقون لجوء حسن إلى أداء مشابه في مسلسل "الزند" في موسم رمضان 2023، بعبارات مثل: "ابن المتسطحة"، و"ابن المبطوحة"، و"ابن العاهرة"، و"ابن المفقوعة"... وأيضاً في مسلسل "الهيبة" حيث قال "أخو الشر المترابط" كبديل عن الشتائم المباشرة.(لها)
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