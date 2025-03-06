قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه

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كشفت زوجة الفنان المصري إحسان الترك عن تواصل الفنان تامر حسني معها لمساعدة زوجها مادياً، قائلة: "زوجي فقد حاسة النطق وحالته تدهورت وتامر حسني اتصل بيا وقالي اللي المستشفى تقول عليه أنا هعمله"، وذلك بعد حدوث مضاعفات للفنان المصري بسبب سوء وضعه الصحي، وكان آخرها فقدانه القدرة على النطق.وكانت زوجة الترك كشفت سابقاً أن قلبه توقف عن الخفقان، ولكن الأطباء تمكّنوا من إنعاشه ووضعه في العناية المركزة، قائلةً: "حالته اتدهورت أكتر ومش مستقرة، الدكاترة حطّوه على جهاز التنفس الاصطناعي وقالوا ندعي له".وكانت زوجة إحسان الترك قد كشفت من قبل عن تواصل مغنّي المهرجانات حسن شاكوش معها للاطمئنان على حالة الفنان الصحية، موضحةً: "حسن شاكوش كلّمنا واطمن على إحسان وقالنا أنا تحت أمركم في اللي المستشفى محتاجاه واللي أنتوا محتاجينه وتكاليف العلاج".يُذكر أن إحسان الترك يعاني مشكلة صحية صعبة في الفترة الأخيرة، وتدخّلت مجموعة من الفنانين لمساعدته مادياً.(لها)