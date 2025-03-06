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فنون ومشاهير
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
06-03-2025
|
02:38
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ردّ الفنان المصري أحمد العوضي على مقدّمة رامز جلال في الحلقة الأولى من برنامجه "رامز إيلون مصر" والتي استضافه فيها، واتّهمه خلالها بأنه تزوج من نجمة حتى تكون طريقه الى الشهرة.
وقال العوضي خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدّمه المذيعة فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": "رامز جلال في الآخر برنامج وهو استضافني في أول حلقة علشان الناس تتفرج عليه... بيجيب أكتر حد تقيل ولو كان جاب حد غيري كان مش هيجيب مشاهدات، فأنا مش هركز في اللي هو قاله ويكرم من أجل ياسر أخوه ومسلسلي أعلى من برنامجه".
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وكان العوضي قد وقع ضحية في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدّمه رامز جلال يومياً في رمضان على شاشة قناة MBC مصر.
وقال العوضي فور وصوله الى البرنامج: "أنا مبسوط إني في برنامج اكتشاف المواهب ده"، لتعلّق المذيعة: "أنا كمان مبسوطة أوي"، بينما ردّ رامز ساخراً: "إحنا مش مبسوطين إحنا خايفين... هنزل لأحمد العوضي ويا رب ما أخدش إجازة مرضي".
كما كشف العوضي عن استعداده للزواج بعد شهر رمضان، حيث قال: أعيش حاليًا قصة حب ستصل إلى مرحلة الزواج بعد شهر رمضان، أو بعد شهر ونصف.
وأضاف أنه لن يكشف عن هوية العروس في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنها بعد انتهاء شهر رمضان.
يُذكر أن أحمد العوضي يواصل التألّق في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "فهد البطل". (لها)
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