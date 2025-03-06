أصالة نصري تخاطر بحياتها شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للفنانة السورية اصالة نصري، أثناء محاولتها إسعاد إحدى العرائس في زفافها.



وتصدر مقطع فيديو لأصالة خلال إقامتها على ما يبدو في أحد الفنادق، إذ ظهرت بإطلالة بسيطة من دون مكياج، حيث توضح ملابسها بأنها كانت تمارس الرياضة.

اتکلم عن النطة ولا تواضعها 😭😭🤍 pic.twitter.com/5oJB3oG5Ss — σάσα🎭 (@realll1435) March 4, 2025 Advertisement

ويبدأ الفيديو بقفز اصالة لتذهب نحو العروس من اجل التقاط صورة معها، وخلال هذا الوقت يخبرها المصور بأن العروس عندما عرفت بوجودها أعربت عن حبها لها.



وتفاعلت اصالة مع العروس سائلة اياها عن اذا ما كانت تشعر بالبرد، حيث بدت السعادة واضحة على وجهها، ثم اردفت حديثها: "هيك عم تصوروني" للدلالة على ان اطلالتها لا تناسب التقاط الصور.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مبينين إعجابهم بتواضع اصالة.(الجديد)



