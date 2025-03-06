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فنون ومشاهير

أصالة نصري تخاطر بحياتها شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:04
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انتشر مقطع فيديو للفنانة السورية اصالة نصري، أثناء محاولتها إسعاد إحدى العرائس في زفافها.

وتصدر مقطع فيديو لأصالة خلال إقامتها على ما يبدو في أحد الفنادق، إذ ظهرت بإطلالة بسيطة من دون مكياج، حيث توضح ملابسها بأنها كانت تمارس الرياضة.
 
 
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ويبدأ الفيديو بقفز اصالة لتذهب نحو العروس من اجل التقاط صورة معها، وخلال هذا الوقت يخبرها المصور بأن العروس عندما عرفت بوجودها أعربت عن حبها لها.

وتفاعلت اصالة مع العروس سائلة اياها عن اذا ما كانت تشعر بالبرد، حيث بدت السعادة واضحة على وجهها، ثم اردفت حديثها: "هيك عم تصوروني" للدلالة على ان اطلالتها لا تناسب التقاط الصور.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مبينين إعجابهم بتواضع اصالة.(الجديد)

فنون ومشاهير

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