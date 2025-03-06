سخر من حالة جوج وسوف الصحيّة... إعلاميّ لبنانيّ يُهاجم فناناً عربيّاً هذا ما قاله

هاجم الإعلامي نيشان الفنان الكويتي حسن البلام، بعد ظهوره في مشهد من مسلسل "السيرك"، قلد فيه الفنان جورج وسوف بطريقة اعتبرها البعض ساخرة من حالته الصحية.

وانتقد نيشان تصرف البلام، معتبراً أن الكوميديا لا يجب أن تتجاوز حدود الاحترام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاناة شخصية لفنان بحجم جورج وسوف.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، نشر نيشان تعليقاً وجهه لحسن البلام قال فيه: "أستاذ حسن البلام، رمضان كريم، هذا ليس تقليداً بُغيَة تقديم مُحتوى كوميدي".

وتابع: "السُّخرية مِن المرض ليس فَناً والتَّقليل مِن قامَة بِحَجم جورج وسّوف ليس جُرأة، الاحترام هو ما يُمَيّز الممثّل عن مُدَّعي الفَنّ، احترام مُعاناة الآخرين ثقافة، وأنت فنّان مُثَقَّف، محبّتي وتحياتي". (الامارات 24)