بطولة تيم حسن.. نادين نجيم "ضيفة" هذا المشهد في مسلسل رمضاني (صورة)

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شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "تحت سابع أرض"، بطولة تيم حسن وكاريس بشار، ظهورًا غير مباشر للنجمة اللبنانية نادين نجيم. حيث ظهرت شخصية "ليلاس"، ابنة "بلقيس" التي تجسدها كاريس بشار، وهي تتحدث عن مسلسل "لو" الذي جمع نادين نجيم ويوسف الخال وعابد فهد، مشيدةً به.وفي مشهد آخر، كانت "بلقيس" تقف أمام التلفاز بينما كان مشهد من مسلسل "لو" يعرض خلفها، مما دفع الجمهور للتفاعل مع الصورة، مؤكدين أن نادين رغم غيابها عن الموسم الرمضاني، إلا أنها حاضرة بقوة.نادين تفاعلت مع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: "سامر البرقاوي يحبني.. بمزح بمزح".