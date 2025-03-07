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فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة نجمة Baywatch الشهيرة بطريقة مروعة! (صورة)
Lebanon 24
07-03-2025
|
04:23
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في خبر حزين، توفيت الممثلة الأميركية باميلا باخ، التي ظهرت في حلقات عدة من مسلسل "Baywatch" وتزوجت من نجمه ديفيد هاسلهوف لمدة 16 عاماً، وذلك يوم الأربعاء الماضي في مقر إقامتها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
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وكشف الطبيب الشرعي في المقاطعة أن سبب الوفاة هو الانتحار بطلق ناري أصابها في الرأس، وأودى بحياتها عن عمر 62 عاماً.
وقال الممثل الأميركي هاسلهوف في تصريح لمجلة "بيبول": "عائلتنا حزينة جداً لوفاة باميلا هاسلهوف. نحن ممتنون للحب والدعم خلال هذا الوقت العصيب، لكننا نطلب الخصوصية بلطف بينما نحزن ونعبُر هذا الوقت الصعب".
وكانت باخ ممثلة سينمائية لأكثر من خمسة عقود، وكان أول عمل لها كممثلة طفلة في عام 1973، مع ظهورها كضيفة في فيلم "The Young and the Restless". لكن كانت فترة عملها الأطول في مسلسل "Baywatch"، حيث لعبت أدواراً مختلفة عبر 14 حلقة خلال التسعينيات من القرن الماضي.
وبدأت باخ العمل في "Baywatch" بعد فترة وجيزة من زواجها ببطل المسلسل هاسلهوف، وكان الثنائي قد التقيا أثناء ظهور باخ كضيفة في "Nightrider" في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وقد تزوّجا في عام 1989 وأنجبا ابنتين، هما تايلور وهايلي. وانفصل الثنائي في عام 2006، واتهمت باخ هاسلهوف بالعنف الأسري، وهو الادّعاء الذي نفاه الممثل في ذلك الوقت.(لها)
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