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فنون ومشاهير

إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:15
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ردّت الفنانة إلهام شاهين على انتقادات الجمهور لدورها في مسلسل "سيد الناس" منذ عرض أولى حلقاته، والذي تجسّد فيه شخصية "اعتماد"، خاصةً لناحية المبالغة في الأداء والانفعالات.

وقالت إلهام في تصريحات صحافية: "سعيدة برد الفعل على شخصية "اعتماد" وحاولت أقدم بيها شخصية الست الجامدة والشريرة بشكل جديد، وأشتغل على كل تفاصيل الشخصية من الصوت للنظرة لكل حاجة، والناس دلوقتي بقت بتخاف من اعتماد وبتستنى تشوف رد فعلها على كل حدث بيحصل في المسلسل".
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وأضافت: "أنا لا أفكر في تقديم أدوار وخلاص ولكن لازم الدور أو الشخصية اللي أقدّمها تكون مختلفة خصوصاً إني قدمت العديد من الشخصيات على مدار تاريخي الفني". (لها)
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