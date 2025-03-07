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فنون ومشاهير
تيم حسن يبدأ تزوير النقود!
Lebanon 24
07-03-2025
|
14:00
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شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "تحت سابع أرض" تطورات درامية مثيرة، حيث وقع موسى الناجي (تيم حسن) في صراع داخلي مع نفسه حول قبوله أو رفضه التحول لشخص يستغل سلطاته لتحقيق مصالحه الشخصية.
في الأحداث، وقع الجردون، أحد رجال دلال خانوم (منى واصف)، في قبضة منير العجان (تيسير إدريس)، الذي كان يحاول معرفة مصدر النقود المزورة التي بحوزته، لكن الجردون رفض التعاون معه. في وقت لاحق، ذهبت دلال خانوم إلى العجان لطلب إطلاق سراح الجردون، وأخبرته أن الشخص الذي باعها النقود كان قد جاء من تركيا.
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على جانب آخر، تمكّنت رنا (رهام قصار) من إنقاذ مهيب (مجد فضة)، حيث اكتشف أحد رجال العجان أن رنا ومهيب متزوجان سرًا. وفي سياق موازٍ، التقى موسى الناجي برضوان، والد بلقيس، الذي كان يعمل مزورًا في السابق، وأكد له أن النقود المزورة التي تم العثور عليها لا يمكن أن تكون قد صُنعت في سوريا نظرًا لجودتها العالية.
ومع تطور الأحداث، قرر موسى بالتعاون مع شقيقه زين وبلقيس أن يبدأوا عملًا مشتركًا في مطبعة جديدة لإنتاج النقود المزورة. ولكن، في نهاية الحلقة، طلب العجان من مهيب أن يقتل موسى، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة للجميع، ليترك المشاهدين في حالة من الترقب لما سيحدث في الحلقة المقبلة.
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