مؤامرة خفية أدت إلى الانفصال.. تفاصيل جديدة حول طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد!

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عاد الجدل حول طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد إلى الواجهة مجددًا، بعد اتهامات متجددة بتورط دانيا النبهاني، زوجة شقيق أحمد الفنان كريم فهمي، في "مؤامرة خفية" أدت إلى انفصال الثنائي الشهير.الإعلامية سالي عبد السلام، ابنة خالة دانيا، أثارت ضجة بتصريحاتها الأخيرة حول الاتهامات الموجهة لابنة خالتها، حيث لم تؤكد صحة هذه الاتهامات لكنها لم تنفها أيضًا، مما ترك المجال مفتوحًا للتكهنات.في تصريحات لها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، أكدت سالي وجود خلافات بينها وبين دانيا، لكنها أشارت إلى أنها لن تنحاز ضدها ولن تساهم في الهجوم الذي تتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت: "أنا أحب هنا الزاهد، لكن دانيا ستظل ابنة خالتي مهما حدث بيننا". وتعليقًا على كلامها، قالت بسمة وهبة: "هذه إجابة"، مما فتح المجال للتساؤلات حول مدى تورط دانيا في الانفصال.وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد قد أعلنا طلاقهما أواخر 2023 بعد زواج استمر أربع سنوات دون إنجاب. ورغم عدم الكشف عن سبب الطلاق، كتبت هنا الزاهد على حسابها: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".في المقابل، ألمح أحمد فهمي إلى أن هنا مارست "السحر الأسود" ضده وضد شقيقه وزوجته بعد الطلاق، حيث نشر صورة جمعته مع كريم ودانيا، وعلق: "ربنا يحفظكم ويبعد عنا شر الأعمال، السحر الأسود، والفجور عند الخصومة".كما تعرض أحمد فهمي لانتقادات واسعة بعد حديثه في برنامج "رامز إيلون مصر" عن طلبه للطلاق من هنا، مما اعتبره البعض غير لائقًا من الناحية الأخلاقية.وفي تعليق تزامن مع حلقة البرنامج، نشرت هنا الزاهد عبر "إكس" منشورًا قالت فيه: "من لا أخلاق له لا قيمة له".أما عن احتمالية زواجه مجددًا، أكد أحمد فهمي أنه قد يعيد تجربة الزواج، ولكنه لم يقرر بعد من ستكون زوجته المقبلة. (ارم نيوز)