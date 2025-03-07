تقرير تشريح جثّة جين هاكمان.. ظلّ حياً مع زوجته المتوفاة لأسبوع

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وعُثر على هاكمان البالغ من العمر 95 عاماً وأراكاوا البالغة من العمر 64 عاماً متوفيين، بالإضافة إلى العثور على أحد كلابهما نافقا، في 26 شباط في مكانين منفصلين بمنزلهما في سانتا في.وأُعلن عن مرض القلب الذي أصيب به هاكمان ومتلازمة فيروس هانتا الرئوية التي تسببت في وفاة أراكاوا في مؤتمر صحفي بمكتب قائد شرطة سانتا في.وقال أدان ميندوزا قائد الشرطة للصحفيين عندما سُئل عمّا إذا كان هاكمان قد أمضى أسبوعاً مع زوجته المتوفاة قبل وفاته: "أفترض أن هذا هو الحال".وقالت السلطات إن زوجة هاكمان توفيت قبل أيام، وأشارت السلطات إلى أن "مرض الزهايمر ربما يكون أعاق فهمه".وقالت هيذر جاريل كبيرة المحققين الطبيين في مكتب المحقق الطبي في نيو مكسيكو للصحفيين: "من المحتمل جداً أنه لم يكن على علم بوفاتها".ويُعتقد أن أراكاوا توفيت يوم 11 شباط تقريبا.وصرّح قائد الشرطة للصحفيين الأسبوع الماضي بأن متخصصا في علم الأمراض حدد أن الإشارة الأخيرة الواردة من جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بهاكمان كانت بتاريخ 17 شباط، مما يرجّح أن ذلك كان آخر يوم في حياة الممثل.