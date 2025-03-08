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فنون ومشاهير

زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. بطلة مسلسل "القدر" تعلّق على ما يحصل في الساحل السوري (صورة)

Lebanon 24
08-03-2025 | 00:39
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علّقت النجمة السورية ديمة قندلفت على الأحداث التي تجري حاليا في الساحل السوري.

ونشرت ديمة "ستوري" عبر حسابها على تطبيق انستغرام وكتبت: "في كل يوم يصلب الإنسان ألف مرة، ويصلب الوطن. فاحمل لنا السلام.. يا سيد السلام. #سوريا". 
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ويشهد الساحل السوري توترا كبيرا بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.

وحققت ديمة مؤخرا نجاحا كبيرا بعد مشاركتها في مسلسل "القدر" إلى جانب الممثل قصي خولي والممثلة رزان جمال ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

يُشار إلى أن قندلفت متزوجة من وزير الاقتصاد السوري السابق همام الجزائري منذ عام 2015.

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