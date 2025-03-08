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فنون ومشاهير
تعليقا على ما يجري في اللاذقية.. ممثل سوري شهير يشن هجوماً على الشرع: "سوريا ليست لكم وحدكم"
Lebanon 24
08-03-2025
|
01:58
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علّق الممثل السوري اويس مخللاتي على الأحدات التي تجري في الساحل السوري لاسيما في اللاذقية وطرطوس.
وكتب منسورا عبر حسابه على تطبيق انستغرام، قال فيه: "ما يجري اليوم وما نشهده في سوريا هو إبادة جماعية لكل من هو غير متطرف ولا يسفك الدماء لكي لا نقول أقليات.. لسنا بحاجة لأحد ان يخبرنا انكم دواعش الأصل والفكر والماضي والحاضر كما نشهد إلى يومنا هذا".
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وتابع: "ليس هناك مكان للتحضر معكم سوريا ليست لكم وحدكم وأشكالكم وأفكاركم لا تصلح للاندماج مع أي آخر خذوا تاريخكم المليء بالإجرام والدم" .
وأضاف:" كفاكم ماضيكم الشنيع والغابر الغارق بدماء الأبرياء ابحثوا عن مستقبل أفضل إذا كان لديكم فكرة عما يسمى مستقبل وتطور واندماج وعايش. يا أيها المتطرفون."
وأرفق تعليقة بهاشتاغ: #جولاني_بساعة_وبلاها _جولاني. #رفاة_الماضي.
ومخللاتي المعروف بشخصية "صخر" في مسلسل "الهيبة" ينتقد باستمرار النظام الجديد في سوريا برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
ويُشارك حاليا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "تحت الأرض".
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