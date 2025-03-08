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فنون ومشاهير

برسالة مؤثرة.. النجمة المصرية شريهان تستعيد ذكريات فوازير رمضان (صورة)

Lebanon 24
08-03-2025 | 02:30
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قامت الفنانة المصرية شريهان عبر حسابها الخاص على منصة "X" باستعادة ذكرياتها مع مبدعي فوازير رمضان، موجهة رسالة مؤثرة لعدد من المبدعين الذين تعاونت معهم في ثمانينيات القرن الماضي لتقديم "الفوازير" في المواسم الرمضانية، وقد عكست في كلماتها الحنين والتقدير لمجموعة من فناني تلك الفترة.
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فقد أعادت شريهان نشر صور شاركها أحد متابعيها عبر "X" ظهرت فيها رفقة المخرج فهمي عبدالحميد، والشاعر عبدالسلام أمين ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي، وكتبت تعليقًا على الصور: "أحياء يُرزقون في قلبي حبًا وعشقًا وإبداعًا، احترامًا وتقديرًا.. في صلاتي ودعائي ما حييت.. فهمي عبدالحميد، عبدالسلام أمين، حسن عفيفي".
 
 
 
يُذكر أن "الفوازير" كانت جزءًا من الموسم الرمضاني على مدار عقود في القرن الماضي، قدمها عدد من الفنانين أبرزهم نيللي وسمير غانم وشريهان التي وضعت بصمتها الخاصة على "الفوازير" مع المخرج الراحل فهمي عبدالحميد في الثمانينيات ومطلع التسعينيات.

وقدمت شريهان "الفوازير" في عدة مواسم رمضانية منها "فوازير ألف ليلة وليلة"، و"فوازير حول العالم"، والتي لاقت رواجًا لدى الجمهور حتى اختفت تمامًا مع نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة.

يُذكر أن آخر أعمال شريهان الفنية بعد فترة غياب طويل، كانت مسرحية "كوكو شانيل" التي عُرضت على منصة "شاهد" عام 2021 (لها).



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