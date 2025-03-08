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فنون ومشاهير
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
08-03-2025
|
03:03
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تحدثت الفنانة المصرية مي عمر عن الشخصية التي تقدمها في مسلسل "إش إش" ووصفتها بأنها مختلفة تمامًا عنها لكنها أحبتها بشكل كبير، مفجّرة مفاجأة عن دورها في المسلسل.
وقالت مي خلال حلولها ضيفة على بودكاست "Behind The Sheen" برفقة زوجها المخرج محمد سامي: "فكرة إنك بتقدمي شخصيات مختلفة دي أحلى حاجة في التمثيل إنك بتدخلي في حياة مستحيل تدخليها في الحقيقة دي أجمل حاجة، كل ما تدخلي عالم جديد يعني أنا بقدم رقاصة دا عالم جديد مش مجرد شخصية، عالم كل حاجة فيه مختلفة ودا بالنسبة ليا حاجة لذيذة إني أعرف العالم دا، إحنا بنقدم رقاصة شعبية مش رقاصة مشهورة، هي بسيطة جدًا ورافضة فكرة الرقص فبنشوف الشخصية دي من برا ومن جوا، وهي برا البيت وحاطه باروكة ومكياج، وهي في البيت بجلابية بسيطة، الشخصية حقيقية بجد".
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وكشفت مي مفاجأة عن دورها في المسلسل قائلة: "هي رافضة الرقص لكن هي متأثرة بالواقع اللي عايشة فيه شكلها ولبسها وطريقة كلامها، أنا أخدت كل لبس "إش إش" في البيت من كتر ما حبيتها".
وتدور أحداث مسلسل "إش إش" حول فتاة ترث من والدتها الجمال والفقر تُدعى "إش إش"، وتجد نفسها مضطرة أن تعمل كراقصة، وتدخل الى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن ما تمر به ما هو إلا امتداد لأسرار مدفونة داخل هذه العائلة.(لها)
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