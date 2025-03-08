آخر ما تبقى من رائحة والده.. وفاة شقيقة فنان معروف وهكذا نعاها نجله

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أعلن طارق نجل الفنان المصري الراحل محمد رشدي عن وفاة عمته، إذ نعاها عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك" بكلمات مؤثرة كتب فيها أنها آخر ما تبقى من رائحة والده.هذا وولد محمد رشدي في 20 تموز عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وورث حُب الفن من والده، الذي كان حريصًا على مرافقته في حفلات القرية للاستماع إلى المطربين.ومثّل محمد رشدي للسينما 6 أفلام، وكون محمد رشدى وبليغ حمدى مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية ورواجها وجعل لها جمهور عريض.(الجديد)