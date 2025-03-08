حبيبة النجم العالمي السابقة تفضح سبب ارتداء زوجته ملابس مكشوفة علناً

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تحدثت عارضة الأزياء آمبر روز البالغة من العمر 41 عامًا عن ذوق بيانكا الجريء في الموضة وعن مخاوف المعجبين من أن النجم الأميركي كانييه ويست، (47 عامًا) يجبر الأسترالية على ارتداء ملابس مكشوفة للغاية خلال ظهورها في برنامج "Club Shay Shay" من تقديم شانون شارب.وسألت شانون، البالغة من العمر 56 عامًا، آمبر عما إذا كانت تعتقد أن بيانكا، البالغة من العمر 30 عامًا، كانت ترتدي هذه الملابس من تلقاء نفسها أم أن الشائعات حول سيطرة ويست صحيحة."من المؤكد أن كاني ويست يلبسها بهذه الطريقة"، ردت آمبر ضاحكة. "نعم. لقد فعل نفس الشيء معي ومع كيم كارداشيان، زوجته السابقة. "هذا هو من هو".وتابعت شانون قائلة: "ما الذي يريد أن يعرفه العالم، "انظر إلى امرأتي؟".وزعمت نجمة Sister Code أن ويست الذي واعدتها من عام 2008 إلى عام 2010 "يريد أن يرغب الرجال الآخرون بإمرأته".وتابعت: "يريد الجميع، عندما تدخل غرفة، أن تكون صديقته أو زوجته هي أكثر مرغوبة في الغرفة. هذا ما يحبه".(لها)