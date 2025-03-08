Advertisement

فنون ومشاهير

حبيبة النجم العالمي السابقة تفضح سبب ارتداء زوجته ملابس مكشوفة علناً

Lebanon 24
08-03-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1330673-638770312120494345.jpg
Doc-P-1330673-638770312120494345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت عارضة الأزياء آمبر روز البالغة من العمر 41 عامًا عن ذوق بيانكا الجريء في الموضة وعن مخاوف المعجبين من أن النجم الأميركي كانييه ويست، (47 عامًا) يجبر الأسترالية على ارتداء ملابس مكشوفة للغاية خلال ظهورها في برنامج "Club Shay Shay" من تقديم شانون شارب.
Advertisement

وسألت شانون، البالغة من العمر 56 عامًا، آمبر عما إذا كانت تعتقد أن بيانكا، البالغة من العمر 30 عامًا، كانت ترتدي هذه الملابس من تلقاء نفسها أم أن الشائعات حول سيطرة ويست صحيحة.

"من المؤكد أن كاني ويست يلبسها بهذه الطريقة"، ردت آمبر ضاحكة. "نعم. لقد فعل نفس الشيء معي ومع كيم كارداشيان، زوجته السابقة. "هذا هو من هو".

وتابعت شانون قائلة: "ما الذي يريد أن يعرفه العالم، "انظر إلى امرأتي؟".

وزعمت نجمة Sister Code أن ويست الذي واعدتها من عام 2008 إلى عام 2010 "يريد أن يرغب الرجال الآخرون بإمرأته".

وتابعت: "يريد الجميع، عندما تدخل غرفة، أن تكون صديقته أو زوجته هي أكثر مرغوبة في الغرفة. هذا ما يحبه".(لها)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:30 | 2025-03-08
04:11 | 2025-03-08
03:49 | 2025-03-08
03:23 | 2025-03-08
03:03 | 2025-03-08
02:56 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24