من زوجته النجمة المعروفة.. فنان ينتظره مولوده الثاني وهذا اسمه

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يستعد الفنان حسن الرداد لاستقبال مولوده الثاني من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، التي تقترب من إتمام أشهر حملها الأخيرة. وفي تصريح خاص لـ"فوشيا"، كشف الرداد عن الاسم الذي اختاره في حال إنجاب زوجته فتاة، حيث قال: "قررت منذ فترة طويلة أن أسمي ابني فادي تيمّنًا باسم شقيقي الراحل، وإذا رزقت بفتاة، فسأسميها فادية على اسم والدتي الراحلة"، مشيرًا إلى أنه بالفعل أطلق اسم فادي على ابنه الأول.وأضاف حسن الرداد أن زوجته، رغم ظروف حملها، استطاعت التغلب على التحديات لتصوير مسلسل "عقبال عندكم"، الذي يعد عودة لإيمي سمير غانم للبطولة بعد غياب طويل منذ آخر أعمالها الدرامية "عزمي وأشجان" الذي شاركت فيه مع زوجها.وتدور أحداث مسلسل "عقبال عندكم" في إطار رومانسي كوميدي، حيث يعرض قصة فادي وسُهى، زوجين يقتربان من موعد زفافهما، لكنهما يواجهان سلسلة من المواقف الكوميدية أثناء تحضيراتهما لحفل الزفاف. تتصاعد الأحداث عندما يسمعان قصصًا عن زيجات انتهت بالطلاق، مما يجعلهما يعيدان التفكير في مستقبلهما واتخاذ قرارات جديدة بطريقة مرحة ومشوقة.يعرض المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويعاد في الساعة 11 صباحًا، والساعة 1:30 صباحًا. كما يُعاد عرض حلقاته على قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، الساعة 7:30 صباحًا، والساعة 2:45 صباحًا.كما يُعرض على قناة ON E في الساعة 12:45 صباحًا، ويعاد في الساعة 9:15 صباحًا، بينما يُعرض على قناة ON E دراما في الساعة 6 مساءً، ويعاد الساعة 1:30 صباحًا، و4:30 صباحًا.مسلسل "عقبال عندكم" من أبرز الأعمال الكوميدية في دراما رمضان 2025، وينتمي إلى فئة المسلسلات المكونة من 15 حلقة. ويشارك في بطولة العمل حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سليمان عيد، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، وإنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف علاء حسن وأحمد سعد والي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج علاء إسماعيل. (فوشيا)