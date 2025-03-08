هل تذكرون سعاد حسني؟ فنان شهير يكشف تفاصيل جديدة عن موتها المفاجئ

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أدلى الفنان المصري حسين فهمي لأول مرة برأيه حول وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني، "سندريلا الشاشة العربية"، مستبعدًا فرضية انتحارها التي أغلقت التحقيقات عليها منذ عام 2001.في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، قال حسين فهمي إنه كان على تواصل مع سعاد قبل وفاتها بثلاثة أيام، حيث تم الاتفاق بينهما على العمل معًا في مشروع فني جديد بعد عودتها إلى القاهرة من لندن. وأضاف أن سعاد كانت قد سحبت جميع أموالها من لندن وقررت العودة إلى مصر بعد تكريمها في مهرجان السينما، وأكدت له أنها ستعود إلى القاهرة وتطلب منه البحث عن سيناريو جيد للعمل معًا.وأوضح حسين فهمي أن سعاد كانت قد رتبت حقائبها استعدادًا للسفر، إلا أن حادث وفاتها وقع من شرفة شقة في الدور السادس بمبنى "ستوارت تاور" بلندن. وعندما تحدث عن الحادث، لاحظ أن الجثمان كان بعيدًا عن الحافة بمقدار خمسة أمتار، مما يعني أنه ربما تكون قد توفيت قبل أن يتم رميها من الأعلى.وشدد حسين فهمي على أن هذه الدلائل تدحض فرضية الانتحار التي انتهت إليها التحقيقات في وفاة سعاد حسني، مؤكدًا أنه إذا كانت سعاد أرادت الانتحار، لكانت اختارت طريقة أسهل.سعاد حسني (26 كانون الثاني 1943 - 21 حزيران 2001)، المعروفة بلقب "سندريلا الشاشة العربية"، كانت واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة وقدمت أكثر من 85 فيلمًا سينمائيًا، من أبرزها "حسن ونعيمة"، "صغيرة على الحب"، "خلي بالك من زوزو" و"الكرنك". وقد اشتهرت بتنوع أدوارها بين الكوميديا والدراما والاستعراض، وحصدت العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للأفلام الروائية عام 1971 عن فيلم "غروب وشروق".في سنواتها الأخيرة، عانت سعاد من مشاكل صحية، منها زيادة الوزن وآلام العمود الفقري، وسافرت إلى لندن للعلاج قبل أن تلقى مصرعها في ظروف غامضة لا تزال تثير الجدل حتى اليوم. (روسيا اليوم)