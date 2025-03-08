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فنون ومشاهير

حدثٌ مفاجئ.. اختطاف أولاد فنانة معروفة!

Lebanon 24
08-03-2025 | 23:00
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بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "وتقابل حبيب"، بمشادة كلامية بين فارس (كريم فهمي) وعائلته، بقيادة أبو العزم، وبحضور صلاح عبد الله، خالد سليم، وأنوشكا. حدثت هذه المشادة بعد فشل فارس في إعادة ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى المنزل، حيث أكد أن شقيقه ارتكب خطأً بزواجه من رقية (نيكول سابا) بسبب حبه لها، وليس كما ادعى بأنه تزوجها لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
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وفي سياق آخر، رفضت ليل التحدث مع حماتها (أنوشكا)، والدة زوجها (خالد سليم)، التي حاولت إقناعها بالعودة مع أولادها. إلا أن أنوشكا اصطحبت الأطفال من المدرسة دون علم والدتهم، مما دفع ليل إلى مواجهتها. وتطور الوضع عندما قامت أنوشكا بصفع ليل على وجهها.

من ناحية أخرى، اعترض فارس بشدة على تصرف والدته مع ليل، ودعم قرارها بمغادرة المنزل مع أطفالها. لكن شقيقه الثالث، حازم (محمود ياسين جونيور)، أوقف سيارة ليل أثناء مغادرتها وخطف الأطفال مجددًا.

في تطور آخر، حاولت بسنت شوقي التقرب من فارس عبر الاتصال به وطلب مساعدته للبحث عن عمل، في محاولة منها لاستعادة علاقتها به.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمود ياسين جونيور، نيكول سابا، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، منة عرفة، وغيرهم. (فوشيا)
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