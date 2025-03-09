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فنون ومشاهير
بالفيديو: محمد رمضان يتسبب في زحام بمحطة القطارات
Lebanon 24
09-03-2025
|
03:07
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قرر الفنان محمد رمضان في حلقة أمس (السبت) من برنامجه "مدفع رمضان"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، التجول داخل محطة قطارات مصر، التي تم إنشاؤها مؤخراً بمنطقة بشتيل بالجيزة، لتوزيع جوائزه على أول مجموعة يقابلها من عمال نظافة المحطة، بلغت قيمتها 100 ألف جنيه.
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وسادت حالة من الزحام الشديد حول محمد رمضان بعد أن سادت الفرحة عمال النظافة والمواطنين المتواجدين في محطة بشتيل بفضل اللفتة الإنسانية التي قدمها.
ويشهد البرنامج منذ بدء إذاعته في رمضان متابعة كبيرة من جمهور محمد رمضان الذي يحرص على الالتفاف حوله في كل منطقة ينزل إليها، كما شهج البرنامج عدة لفتات إنسانية من رمضان تجاه بعض الحالات الاستثنائية ما صنع حالة من السعادة بين جمهوره.
برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددًا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة الى أنه يظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم "لخمة راس". (لها)
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