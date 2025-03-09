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فنون ومشاهير

"أبوس راسك يا أبو وديع"… فنان معروف يعتذر من سلطان الطرب لهذا السبب!

Lebanon 24
09-03-2025 | 06:12
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قدّم الفنان الكويتي اعتذارًا للفنان الكبير سلطان الطرب جورج وسوف، وذلك بعد أن شارك في تقديم مشهد تمثيلي في مسلسل "السيرك" يُحاكي مرض وسوف، وهو ما أثار موجة من الانتقادات القوية على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الواقعة، أشار البلام في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" إلى:"أعتذر منك وأبوس راسك يا أبو وديع، لم يكن هدفي السخرية، لكن الإنسان قد يخطئ دون قصد... تلقيت ردود فعل مختلفة، البعض هاجمني والبعض ضحك، لكن أكثر ما أثر فيّ هو تعليق الإعلامي نيشان، الذي جعلني أعيد التفكير في الأمر".

كان الممثل الكويتي حسن البلام قد أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع من أحد البرامج التلفزيونية ظهر فيه وهو يقلد الفنان جورج وسوف بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة، وفقًا لما أشار إليه رواد السوشيال ميديا.
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