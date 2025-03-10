تامر حسني يهنئ مي عز الدين بنجاح مسلسلها

Advertisement

هنأ الفنان تامر حسني الفنانة مي عز الدين على نجاح مسلسلها "قلبي ومفتاحه"، الذي تشارك به في سباق الدراما الرمضاني الحالي، ويشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين.نشر تامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" بوستر المسلسل وعلق عليه قائلاً: "يا مي مليون مبروك ليكي ولحبيبي آسر.. مسلسل جميل بجد ألف ألف مبروك ليكوا ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن".وأعادت مي نشر رسالة تامر وعلقت عليها قائلة: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس".